Поклонники казанского стрелка собрали 500 тысяч рублей на адвокатов

Поклонники Ильназа Галявиева, который открыл огонь в казанской гимназии в начале мая, собрали для него 500 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на адвокатов юноши, его отец уже заключил с ними контракты.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, фанаты Галявиева объявили сбор средств, потому что считают, что его обвинили в преступлении незаслуженно. На собранные деньги сперва наняли московского адвоката Алексея Васильева, а затем — защитника Владимира Богдана. Контракты с ними уже подписал отец казанского стрелка.

Канал отметил, что юристы уже готовы приступить к защите Галявиева. Они утверждают, что в деле очень много противоречий. Например, относительно результатов экспертизы его психического здоровья: в Москве стрелка признали невменяемым, а в Санкт-Петербурге — здоровым. Кроме того, ему якобы не доходят письма от родителей, а адвокатов не допускают к материалам дела.

При этом стоимость услуг защитников оплачена пока не полностью. Сбор средств для Галявиева продолжается.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани. Он напал на учеников и педагогов — в результате погибли девять человек, семеро из которых дети. Еще 24 человека пострадали, из них 21 ученик. Следователи возбудили дело по статье о массовом убийстве. Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное заключение.