Большие новости 1 декабря. Градского похоронили, пресс-конференция Путина будет очной, хорошая жизнь кота Степана

На Ваганьковском кладбище в Москве состоялись похороны певца и композитора Александра Градского. Журналистам снимать погребения запретили. Традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится в очном формате 23 декабря, однако для прессы будут действовать определенные ограничения из-за рисков COVID-19. И без того неплохая жизнь кота Степана стала еще лучше благодаря Бритни Спирс. После того, как знаменитость использовала его фото в своем Instagram, у кота резко прибавилось подписчиков. Что еще случилось 1 декабря в России и мире — в дайджесте «360».

Без съемки похорон

Церемония погребения Александра Градского прошла на Ваганьковском кладбище. Там же состоялась и панихида по усопшему. Журналистам строго запретили снимать похороны.

Прощались с певцом и композитором утром 1 декабря перед зданием театра «Градский Холл». У здания собрались поклонники его таланта. Участие в траурной церемонии приняли старшие дети Градского — Даниил и Мария, его вдова Марина Коташенко и многие известные артисты.

Как пройдет пресс-конференция Путина

Президент РФ Владимир Путин соберет 23 декабря традиционную пресс-конференцию. Проводить ее решили в очном формате. Глава государства лично предстанет перед СМИ, но количество их представителей ограничат лимитом в 500 человек.

Местом для пресс-конференции выбрали Манеж. Свободной аккредитации не будет — журналистов, желающих задать вопросы Путину, определят в Кремле.

Подписчики для кота

Украинский кот Степан разжился подписчиками, после того как его фотографию для Instagram использовала Бритни Спирс. Американская певица решила проиллюстрировать мордой кота окончание съемок фильма «Кумир».

Теперь Степан не только грустно взирает на алкоголь, но и дает интервью. Дошло до того, что кот стал рекламировать сумочки от Валентино. Следят за ним более 770 тысяч фолловеров.

Строительный погром

В Санкт-Петербурге рабочие разнесли новый подъезд в элитном жилом комплексе якобы из-за не выплаченной им зарплаты. Досталось дому ЖК «Цивилизация на Неве».

Утром жильцов ждал залитый водой подъездный холл, неработающие лифты и отключенное отопление. Стена на лестничных пролетах кто-то облил маслом и исписал.

Угрозы бывшему футболисту

Российскому футболисту и тренеру, экс-игроку «Манчестер Юнайтед» Андрею Канчельскису угрожали в одном из московских кафе. Трое неизвестных в медицинских масках подошли к нему и начали интересоваться карьерой Канчельскиса.

Бывший футболист рассказал, что ему пообещали «руки-ноги переломать», если Канчельскис не возьмет некую сумму взамен требуемой FIFA.

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