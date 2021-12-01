Российскому футболисту и тренеру, бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» Андрею Канчельскису угрожали в одном из кафе Москвы. Неизвестные заявили, что сделают его инвалидом из-за размера гонорара спортсмена за работу в узбекском футбольном клубе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в кафе «Оазис» в Москве. К Канчельскису подошли трое неизвестных в медицинских масках. Один из мужчин сел за стол спортсмена и начал задавать ему вопросы о его карьере.

Он стал спрашивать, правда ли Канчельскис работал в Узбекистане. Когда тренер ответил утвердительно, мужчина поинтересовался, действительно ли ему предлагали выплатить за работу 80 тысяч долларов — и тоже получил утвердительный ответ.

После этого незнакомец начал угрожать Канчельскису расправой. Он заявил, что все равно не получит ничего через суд, а если откажется взять деньги, которые ему предлагают, ему сломают ноги и сделают инвалидом.

За свою работу в качестве тренера узбекского ФК «Навбахор» двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис должен был получить более 1,6 миллиона долларов. При нем «Навбахор» впервые за 13 лет занял третье место на чемпионате Узбекистана.

Он покинул пост как раз из-за долгов по зарплате — клуб отказывался отдавать ему деньги. При этом Канчельскис выиграл суд — FIFA вынесла решение в его пользу.