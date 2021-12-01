Народного артиста России Александр Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

На кладбище провели панихиду по усопшему. Певца и композитора под аплодисменты проводили в последний путь, звучали его песни. Журналистам строго запретили вести съемки погребения.

Утром перед зданием театра «Градский Холл», где состоялась церемония прощания, выстроилась огромная очередь поклонников его таланта. На церемонии были его старшие дети — Даниил и Мария. Присутствовала и овдовевшая Марина Коташенко, которая не могла сдержать слез. Проститься с коллегой также пришли многие артисты, среди которых Лев Лещенко, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Александр Розенбаум. Также были певица Пелагея и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Народную славу Градскому принесла песня «Как молоды мы были». За два дня до кончины Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Предположительно, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.