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    25 ноября 2021, 04:19

    Бритни Спирс использовала украинского кота Степана для анонса своего фильма

    Бритни Спирс анонсировала свой фильм снимком украинского кота Степана

    Александра Ломейко

    Американская певица Бритни Спирс сообщила поклонникам о выходе своего нового фильма «Кумир». Анонсом стала фотография украинского кота Степана, известного своим грустным взглядом.

    Спирс опубликовала снимок кота в Instagram, заявив об окончании съемок ленты.

    «Я только что завершила съемки фильма „Кумир“. В нем точно будет много хитов и ярких картинок, которые можно швырнуть в красивые лица моей семьи», — написала исполнительница.

    Бритни выразила надежду на то, что ее подписчики проводят время так же хорошо, как и она сама.

    «Если я пропадаю, вы можете найти меня где-нибудь с этим котом», — заявила Спирс.

    В середине ноября певица избавилась от опеки отца. День, когда суд принял решение о ее прекращении, Бритни назвала лучшим в жизни.

    Кот Степан, которым она проиллюстрировала завершение работы над фильмом, известен благодаря аккаунту в TikTok. В нем размещают видео с грустно смотрящим на алкоголь животным под старые хиты.