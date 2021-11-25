Бритни Спирс использовала украинского кота Степана для анонса своего фильма

Американская певица Бритни Спирс сообщила поклонникам о выходе своего нового фильма «Кумир». Анонсом стала фотография украинского кота Степана, известного своим грустным взглядом.

Спирс опубликовала снимок кота в Instagram, заявив об окончании съемок ленты.

«Я только что завершила съемки фильма „Кумир“. В нем точно будет много хитов и ярких картинок, которые можно швырнуть в красивые лица моей семьи», — написала исполнительница.

Бритни выразила надежду на то, что ее подписчики проводят время так же хорошо, как и она сама.

«Если я пропадаю, вы можете найти меня где-нибудь с этим котом», — заявила Спирс.

В середине ноября певица избавилась от опеки отца. День, когда суд принял решение о ее прекращении, Бритни назвала лучшим в жизни.

Кот Степан, которым она проиллюстрировала завершение работы над фильмом, известен благодаря аккаунту в TikTok. В нем размещают видео с грустно смотрящим на алкоголь животным под старые хиты.