Пресс-конференция Путина пройдет очно, но с ограничениями

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря проведет традиционную пресс-конференцию, которая пройдет в очном формате. Однако из-за рисков ковида число журналистов ограничат лимитом в 500 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин будет лично присутствовать на мероприятии.

«Журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Число представителей СМИ на пресс-конференции ограничат — будет не более 500 человек.

«Обычно у нас бывает свыше тысячи», — напомнил пресс-секретарь.

В связи с ограничениями конференцию в этом году проведут в Манеже, а не в Центре международной торговли. Из-за лимита участников свободной аккредитации не будет. Журналистов, которые смогут задать свои вопросы президенту РФ, определит Кремль.

«У нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ, и через полпредство в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ», — пояснил Песков.

Путин ранее заявил об угрозах для экономики из-за нового штамма коронавируса.