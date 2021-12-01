Строители разгромили элитный ЖК в Петербурге, который сами ремонтировали

Рабочие разнесли новый подъезд в элитном жилом комплексе Петербурга из-за того, что якобы не получили зарплату. Интересно, что строители сами ремонтировали это ЖК. Девелопер «Группа ЛСР» назвала произошедшее актом вандализма и сказала, что выплатила все деньги.

Случай произошел в одном из домов ЖК «Цивилизация на Неве». Утром люди заметили, что холл подъезда залит водой, лифты и отопления не работают, а стены на лестничных пролетах облиты маслом и исписаны.

Строительная компания «Группа ЛСР» утверждает, что заплатила деньги подрядчика.

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«„Группа ЛСР“ выполнила свои обязательства по оплате перед подрядчиками. Тем не менее, по неизвестным нам причинам, в жилом комплексе „Цивилизация“ произошел акт вандализма. На место происшествия приезжали сотрудники правоохранительных органов», — отметили в пресс-службе компании.

Девелопер пообещал, что все повреждения будут устранены максимально быстро: надписи на стенах должны закрасить до конца этой недели, пострадавшую от протечек отделку восстановят к 6 декабря.

«Сейчас специалисты проверяют исправность лифтового оборудования, по итогам оценки и просушки шахт будет принято решение о необходимости его ремонта или замены», — добавили в «Группе ЛСР».

Кроме того, до конца 1 декабря отопление в лифтовых холлах будет восстановлено, в квартирах оно работает уже сейчас.

Компания добавила, что после произошедшего будет усилена охрана в каждом подъезде ЖК, коды доступа тоже изменят.