Гостям Подмосковья приготовили сюрпризы. Наталья Виртуозова рассказала о зимней программе

Подмосковье приготовило большую зимнюю программу в этом году. По всей области откроются новогодние ярмарки, заработают новые катки и появится дополнительная лыжня. Насыщенной будет и культурная жизнь — в Истру привезут главную выставку страны, собравшую шедевры из 30 музеев. Причем не надо выбирать, чем заняться: отдых в музеях и на ярмарках можно совместить — все рядом и сделано с заботой о гостях. Какой будет эта «Зима в Подмосковье», по просьбе «360» рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Гостеприимство в пандемию

Сейчас еще сложно говорить о каких-то цифрах, но мы видим, что все больше и больше людей остаются в стране, поэтому все больше людей едут к нам в гости. Потому что, я не побоюсь этого слова, Подмосковье действительно один из центральных туристических регионов нашей страны.

Думаю, мы точно в этом году достигнем доковидного уровня. И мы, безусловно, работаем с Роспотребнадзором и очень внимательно относимся ко всем правилам, ко всем ограничениям. «Зима в Подмосковье» тем чудесна, что большинство мероприятий проходят на свежем воздухе. Поэтому людей мы ожидаем очень-очень много.

У нас губернатор [Подмосковья Андрей Воробьев] очень строго всегда говорит, я не устаю это повторять: «Вы когда гостей приглашаете, убедитесь в том, что им должно быть не только интересно, но и очень комфортно». Потому что семьи едут с детьми, да и вообще каждому человеку должно быть у нас в Подмосковье комфортно.

Мы, конечно, приглашаем именно в те места, где уже уверены, что будет тепло, вкусно — и старшему поколению, и семьям с детьми, и молодежи нашей

Фавориты «Зимы в Подмосковье»

Мы спросили жителей о том, что больше всего нравится. На первом месте оказались ярмарки. У нас новогодние, рождественские ярмарки. Все больше и больше доверия жителей к нашему подмосковному продукту. Это и сыр, и мясо, и колбасы. И, безусловно, к нашему народному промыслу. Сегодня жителю хочется уже, чтобы на столе была самая свежая, экологически здоровая пища, а это, безусловно, наше подмосковное фермерство. А под елку, своим родным и близким подарить что-то уникальное, что сделано только для этого человека, — а это наши народные промыслы.

На втором месте — гулянья. Чудесная погода, снег, да и если не будет снега, свежий воздух — все хотят, особенно в новогодние праздники, пойти гулять. Нас очень просят увеличивать количество мероприятий, которые пройдут на центральных площадках города.

И третье место — выставки.

Источник фото: телеканал «360»

Ярмарки в каждом округе

К сожалению, так как муниципалитетов более 60, мы не можем [сделать так], чтобы ярмарочный поезд доехал до каждого муниципалитета. Поэтому мы приняли решение в этом году в каждом муниципалитете открыть свою маленькую рождественскую, новогоднюю ярмарку. И уже сегодня откроется 61 ярмарка. Все они будут оформлены по единому стандарту, и там будет только наша подмосковная продукция. Поэтому милости просим.

В Истре с 6 по 8 января будет открыта наша традиционная рождественская ярмарка «Азбука Рождества». Мы всех ждем возле музея «Новый Иерусалим» — можно будет купить самую вкусную, самую свежую, самую-самую продукцию наших любимых фермеров — уже всем известных. Мне кажется, уже даже жители знают наших фермеров в лицо.

Это такая наша мини-версия ярмарки «Сыр! Пир! Мир!», которая проходит летом. В этом году, к счастью, она состоялась и была одной из самых посещаемых за всю историю: к нам приехали фермеры более чем из 50 регионов со всей страны. А зимой мы проводим такую мини-ярмарку. Люди немножечко замерзнут, перекусят, а после обязательно в музей или монастырь.

Источник фото: телеканал «360»

Сырный центр России

Губернатор дал импульс развития сельского хозяйства, потом одно за другим начало у нас развиваться. И вот так получилось, что фермеры, энтузиасты начали развивать свои гастрономические направления. Мы стали первыми в стране, как это ни странно. При том что нельзя сказать, что Московская область — абсолютно сельскохозяйственный регион. Но так получилось, что мы смогли стать и по производству, и, наверное, уже по имиджу таким сырным регионом.

По всей области, почти в каждом муниципалитете есть какая-то сыроварня сегодня. Если мы хотим за козьим сыром поехать — пожалуйста, это Талдомский округ, ферма «Коза Ностра». Если мы хотим вкусного сыра, титулованного, который в Италию, Францию брали и завоевывали с ним награды, — в Королеве есть сыроварня Cheese-beer, там очень разнообразные мягкие сыры. В Волоколамске есть прекрасное хозяйство, в Шульгине, где можно попробовать от молока до творога и сыра. Про Олега Сироту я уже не говорю. А очень редкие сыры производят в Серпухове.

Гастрономические достопримечательности

Сегодня Подмосковье настолько богато вкусной и полезной едой!

Коломна — гастрономическое направление в первую очередь для сладкоежек. Сегодня там пастила — я не знаю, сколько видов они там производят. Помимо пастилы, это всевозможные сладости по старым, первым рецептам. Это знаменитые калачи. Сейчас в Коломну многие едут попробовать свежие калачи — их надрезают, а внутрь вкладывают паштет из утки. Но надо есть именно в Коломне, привезти это невозможно. Потому что свежий паштет в горячий калач — фирменная фишка.

Есть деревушка под Коломной, где выращивают улиток. Там готовят и учат готовить улиток по французским рецептам — но у них уже и свои рецепты появились. Более того, сейчас они уже запустили линию косметики, связанную с улитками. Она очень хорошая.

Рядом с Коломной наш любимый Зарайск, тоже очень узнаваем. Эта жемчужина расцвела на радость всем нам. В Зарайске летом открылась первая коврижечная, где ты со своими детьми или сам можешь испечь на любой вкус коврижку. Владелица настолько трепетно относится к этому делу, что у нее корица самая настоящая, орехи самые настоящие, какао-бобы самые настоящие. И там все покрыто тайной. Ты туда заходишь — и уже умираешь от запаха.

Совсем другой Серпухов

Серпухов сегодня очень изменился. Это совсем другой город, благоустроенный по президентской программе развития малых городов. Но помимо этого, там есть энтузиаст известный. Он приехал когда-то давно из Армении и так полюбил Серпухов, что никуда не хочет уезжать и там открывает ресторан.

Ресторан всегда битком. И там сегодня от бургера до пельменей можно поесть — все что хочешь. Там на любой кошелек, на любой вкус. Сегодня в Серпухове — мне никто не верит, но это правда — есть ресторанчик, кафе, где ты можешь покушать вкусно. Рядом есть сыроварня, там производят редкие крафтовые сыры. Есть страусиная ферма, где можно поесть мясо страуса.

Я была на днях в Серпухове, там есть такое маленькое кафе, пельменная. Она в старом здании, Серпухов — старый купеческий город. И я поднимаю глаза, а хозяин сохранил потолок — неимоверной красоты, начала XIX века.

И ты не знаешь: то ли пельмени есть, то ли любоваться. И вот в этом счастье Подмосковья

Все это, что я сейчас назвала — Коломна, Серпухов, Сергиев Посад, Волоколамск, Талдом, Истра, — всю эту информацию можно получить на нашем главном туристическом портале welcome.mosreg.

Лучшие выставки

Источник фото: телеканал «360»

У нас действительно уже 500 мероприятий заявлено в рамках «Зимы в Подмосковье», они все есть в нашем календаре на нашем туристическом портале. Муниципалитеты готовы к празднованию, но я расскажу о самых ключевых мероприятиях.

В Даровом в Зарайском городском округе 20 ноября открылся первый и единственныймузей-усадьба Достоевского «Даровое». И вы знаете, Достоевский сам говорил, что он был счастлив жить в этой усадьбе своей матушки, он вместе с ней ездил на рынок в Зарайск. И вот открылся музей. Он полностью восстановлен, там собрана очень уютная, очень красивая небольшая коллекция. Поехать туда и посмотреть, где рос наш гений, — большое удовольствие.

Если вы едете в Даровое, нельзя проехать мимо Зарайска. Зарайск абсолютно чудесный, там зайти в кремль, в собор Иоанна Предтечи — мы знаем, что там есть редкая икона Николая Чудотворца. Губернатор по просьбе жителей несколько лет назад вместе с Министерством культуры и с патриархией вернул эту икону. И, как жители говорят, вместе с этой иконой в Зарайск вернулась жизнь. Поэтому обязательно надо туда поехать.

В «Новом Иерусалиме» 20 ноября открылась очень красивая выставка «Французский вкус князей Юсуповых». Это, наверное, самая большая частная коллекция французов периода конца XVII — первой трети XIX веков. Это стало возможным благодаря сотрудничеству двух наших прекрасных музеев: «Нового Иерусалима» и усадьбы Архангельское.

А 26 ноября открылась уникальная выставка — один из первых результатов работы Серпуховского музея с 11 музеями России. Это «Образ и смысл». Выставлено 80 картин из 11 музеев, голландцев знаменитых, XVII век — пик рассвета Голландии. Мы знаем, что в это время голландская живопись расцветает и дает большой толчок мировой живописи. Это в первую очередь высочайшее качество письма. Качество письма голландцев поражает точностью, красотой, яркостью. Просто взрыв красоты.

Мы знаем, что в это время голландцы стали протестантами, нельзя было в это время ничего рисовать против Церкви. Появляется много бытовых сцен, прописано все с такой болью человека, но в то же время с любовью и сатирой. Мы видим, что эта сатира — не ради того, чтобы высмеять, а чтобы научить человека. Вся выставка компактная, но очень красивая.

Дальше у нас самое главное выставочное событие страны, не побоюсь этого сказать. Команда музея вместе с директором музея, Министерством культуры Подмосковья и с 30 музеями нашей страны проделала огромную работу. И 18 декабря в «Новом Иерусалиме» открывается одна из лучших выставок страны за все время — «Азбука шедевра».

Источник фото: телеканал «360»

С 30 музеев страны от Владивостока до Калининграда привезут лучшие картины наших региональных музеев. В наших региональных музеях хранятся шедевры. Мы привезем не только наших русских художников излюбленных, всем известных, но и тех художников, которые сделали русскую живопись известной во всем мире. Эту выставку нельзя пропустить, это огромное событие.

„В Подмосковье нечего посмотреть“ — это такой стереотип! Сегодня есть возможность всем увидеть на одной площадке уникальные картины со всей страны

И, конечно, мы сейчас ломаем главный стереотип — что в Подмосковье не надо специально ехать, чтобы посмотреть какую-то выставку. Это не так! Сюда нужно ехать именно специально.

Зимний спорт для каждого

В этом году у нас появятся пять новых катков — больших, искусственных, которые в любую погоду должны обслуживаться.

Лыжня не может быть просто лыжней по лесу, это должна быть хорошая лыжня, за которой ухаживают. С освещением, с кофе, с прокатом. В Подмосковье лыжня — это то, что почти нельзя сделать в Москве. Поэтому у нас появляется новая лыжня и в Люберцах, и в Богородском округе, Красногорске, Мытищах.

Мы пообщались со спортсменами-любителями, они попросили увеличить [длину лыжни]. Также увеличена длина лыжни в Домодедово. Поэтому сейчас у нас в основных городских округах появились лыжня, трассы с освещением и теплым прокатом.

Чем еще прекрасно Подмосковье, о чем мы мало говорим, — это горнолыжные курорты. Да, мы очень сильно зависим по погоде в этом смысле, но в Дмитрове всегда есть два-три склона, которые искусственно заснежены. Поэтому сезон точно сорван не будет, но мы очень надеемся, что будет снежок.

У нас сейчас 11 мест, где можно с удовольствием покататься на горных лыжах. Это и Балашиха, и Раменское, и Солнечногорский городской округ. Именно там можно и на тюбингах покататься, и на санках. Владельцы курортов делают все, чтобы было комфортно всей семье. У нас и русская рыбалка есть в некоторых местах, все продолжает развиваться.

Крещенские купания с комфортом и в безопасности

Крещение — особенный праздник для всей страны. На Крещение к нам едут люди со всей страны. Уже приготовлено 200 купелей для удобства жителей. Здесь большое спасибо и МЧС, и местной власти — чтобы жителям было комфортно и, самое важное, безопасно. Есть и легендарные наши места, которые существуют для крещенских купаний уже не первый век, которые знают по всей стране. Это Гремячий ключ под Сергиевым Посадом, туда паломники едут со всей страны.

Если раньше занимало усилие добраться до Гремячего ключа, то сегодня по поручению губернатора для жителей и гостей сделана дорога. Закончено благоустройство Гремячего ключа. Мы сами не знаем, какое количество людей нам ожидать.

Это, конечно же, Сторожевский монастырь, где также закончено благоустройство, — тоже легендарный наш источник. Это Белый Колодец в Зарайске, который, может быть, не так известен, но там тоже есть своя легенда. Это и Талеж, наше известное место для купания в Чеховском городском округе. В этом году, как новое направление, мы включаем большое место для купания в парке «Патриот».

Паломнические карты и новые проекты

Мы начинаем большую работу по организации паломнических карт. Мы знаем, что Подмосковье — православная область с центром в Сергиевом Посаде. Мы только в начале пути, у нас много мест. Спасибо большое митрополиту Павлу, мы вместе с Церковью начинаем эту работу. Она кропотливая.

У нас 18 июля будет большое событие для всего православного мира — обретение мощей Сергия Радонежского. Поэтому со всей страны к нам поедут паломники, и мы должны подготовиться. Мы очень гордимся, что нам доверяют. Это, наверное, самое большое удовлетворение, что все, с кем мы работаем, нам доверяют. И у нас сложилось очень надежное партнерство.

У нас будет новый проект с Ильей Авербухом — его реализует [министр культуры Московской области] Елена Харламова совместно с Министерством культуры. Они приедут, будут выступать с «Ледниковым периодом» на 14 площадках.

Хочу сказать, почему, мне кажется, нам все помогают и поддерживают. Потому что от этого проекта выигрывают все. В первую очередь — люди. «Зима в Подмосковье» — не только интерес или познание, это и часть экономики, ведь только туристический поток может изменить экономику. Поэтому огромное спасибо всем за то, что с чистым сердцем любят этот проект, помогают. Что мы можем одни? Ничего! Только все вместе.