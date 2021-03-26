На своей первой пресс-конференции Джо Байден открыто воспользовался шпаргалками, чем удивил журналистов и зрителей. Специалисты уверены, что все политические лидеры так или иначе пользуются конспектами. Все зависит от содержания этих подсказок.

Джо Байдена поймали на использовании подсказок на своей первой пресс-конференции. Новый американский президент подглядывал в шпаргалки, где были указаны ключевые пункты политики и личности журналистов на пресс-конференции.

На фотографиях видно, как 78-летний президент держит карточку с надписью «Инфраструктура». На другой шпаргалке разглядели данные статистики и ключевые тезисы его речи. Один из тезисов гласил: «Китай тратит в три раза больше на инфраструктуру, чем США».

На другом фото Джо Байден внимательно рассматривал буклет, содержащий информацию и фотографии журналистов на пресс-конференции. Рядом с некоторыми из них стояли обведенные в круг цифры.

На мероприятие допустили только 25 репортеров. Сам Байден ответил на ограниченное число вопросов от заранее отобранных журналистов. Это были вопросы, касающиеся продолжающегося кризиса на южной границе, его взглядов на призывы покончить с пиратством и намерения участвовать в президентской гонке в 2024 году.

Недавно избранный президент уже не раз попадал в курьезные ситуации. Не так давно Джо Байден во время своей президентской речи забыл, к кому именно он обращался. После чего журналисты покинули зал Белого дома.

Как-то раз Байден даже назвал своего вице-президента Камалу Харрис главой государства. Во время выступления президент хвалил кампанию по вакцинации и по ошибке сказал: «Когда президент Харрис и я...» Джо Байден не заметил оговорки и как ни в чем не бывало продолжил речь.

Шпаргалки для политиков

Специалисты уверены, что памятки используют все политики, вопрос только в их содержании. Политтехнолог Дмитрий Журавлев объяснил «360», что часто в шпаргалки попадают количественные данные, которые сложно запомнить, а не вопросы относительно самой деятельности на посту.

Дело в том, что Байден и карточками пользуется с трудом. Ему нужно вспомнить фамилию собственного министра или узнать журналиста, который в Вашингтоне работает 20 лет. Он узнает не дополнительную или справочную информацию, а основную Дмитрий Журавлев.

По мнению специалиста, такое поведение говорит о том, что президент не может принимать решения, если он не помнит даже его условия.

Политконсультант Дмитрий Гусев также считает, что лидеры стран всегда пользуются какими-либо подсказками, только обывателю заметить их непросто.

«Где-то есть памятки, где-то помощники, а где-то другие технологии», — добавил собеседник.

Логично, что шпаргалки создает себе не сам глава государства. По словам Дмитрия Журавлева, этим могло заниматься специальное подразделение в Белом доме. Материалы по личностям журналистов, вероятно, готовила пресс-служба, а референтура занималась содержательной частью подсказок.

Самые же действенные шпаргалки, по мнению специалистов, — это планшет и телесуфлер. Но последним пользоваться во время конференции довольно сложно.

Как правило, люди остро реагируют, когда замечают подсказки у глав государств. Политтехнологи считают, что в таком случае встает вопрос об адекватности действующего президента и эффективности его действий.

«Если человек, принимающий решения, забывает ключевые моменты и события, то это может быть опасно для государства и народа», — объяснил Дмитрий Журавлев.

Попались на подсказках

Не только Байдена успели поймать на шпаргалках. Два года назад во время президентской гонки Владимир Зеленский также случайно «засветил» свои заметки. Иронично, но пометки будущий президент сделал не на украинском, а на русском языке.

Бывшего президента США Барака Обаму тоже ловили на шпаргалках, но, в отличие от Байдена и Зеленского, он использовал самую эффективную — телесуфлер.

Во время одной из своих речей в ООН Барак Обама 40 минут читал текст с телесуфлера, напомнил сайт телеканала «Звезда». Но один раз шпаргалка подвела экс-президента. На заседании, посвященном вопросам развития городов, телесуфлер нечаянно разбился. Это насмешило присутствующих, а президент извинился.

Предшественник Обамы Джордж Буш тоже пользовался шпаргалками. Одну из них по случайности опубликовал Белый дом. Для выступления в Генассамблее ООН для бывшего президента подготовили фонетическую транскрипцию труднопроизносимых стран. Сделали ее даже для фамилии тогдашнего президента Франции Николя Саркози.