Герцогиня улиц. «Настоящие» американцы помешают Меган Маркл стать президентом

На Западе расходится слух о том, что Меган Маркл будет баллотироваться в президенты США в 2024 году. Сначала разговоры о бывшей актрисе и модели как о возможном американском лидере считали шуткой, однако по этому поводу уже высказался Дональд Трамп. Он рассчитывает на Меган в качестве соперницы в президентской гонке.

Бывшего главу Белого дома в эфире телеканала Fox News попросили прокомментировать слух о выдвижении кандидатуры Маркл на пост президента США. Якобы экс-фотомодель даже встречалась с представителями Демократической партии США.

«Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться. Я не являюсь ее поклонником», — ответил Трамп.

Трамп пояснил, что планирует принять окончательное решение о собственном участии в выборах позже. Также бывший глава Штатов напомнил о недавнем интервью Гарри и Меган американской телеведущей Опре Уинфри. Трамп негативно отреагировал на высказывания бывшей актрисы о королевской семье.

«Я думаю, я знаю королеву. <…> Я встречался с королевой, и я думаю, что королева — потрясающая личность», — подчеркнул экс-президент.

Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей год назад. Пара заявила, что будет зарабатывать на жизнь без помощи королевской семьи. А 7 марта вышло интервью супругов с Опрой Уинфри. В нем Меган рассказала, как семья Гарри буквально лишила ее голоса и заставляла воздерживаться от публичных комментариев.

Более того, по словам экс-модели, во время беременности она была готова покончить с собой из-за давления, которое оказывали на нее некоторые члены королевской семьи, СМИ и соцсети. Маркл подчеркнула, что была в шоке от «разговоров о том, насколько темной может быть кожа» ее сына Арчи, когда тот родится.

За несколько часов до выхода интервью в The Times со ссылкой на источники написали, что во дворце высказывания Маркл расценили как объявление войны королевской семье.

Меган Маркл как кандидат в президенты

Меган Маркл не особо популярна среди жителей США. Об этом в разговоре с «360» рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, так называемая белая Америка, сторонники Трампа, «на дух не переносят» бывшую актрису.

«Вот этой публике, которая господствует сейчас на улицах, Маркл нравится. Вот улице она нравится. <…> Там в ней увидели своеобразную реализацию истории Золушки в XXI веке, со всеми неолиберальными причиндалами. <…> Серьезная Америка, вот эти 80 миллионов и их семьи, они на дух не переносят Маркл», — пояснил собеседник.

Американский политолог Эндрю Корыбко заявил «360», что Меган в Штатах вообще не популярна — «ни в каком политическом смысле».

Она (Меган Маркл — прим. ред.) просто предмет сплетен, просто очередная тенденция. Она не имеет какого-то постоянного значения в умах большинства американцев Эндрю Корыбко политолог.

При этом, по мнению Корыбко, Трамп просто был саркастичен во время эфира и пытался извлечь выгоду из свежего скандала, связанного с интервью Меган и Гарри.

«Если бы она баллотировалась на пост президента, она бы наверняка проиграла. Она даже не попала бы на праймериз», — отметил собеседник «360».

Ордуханян же высказался менее категорично. Он сравнил ситуацию с выдвижением Меган на пост президента США с тем, как в Италии порноактриса Илона Сталлер, известная как Чиччолина, была избрана ведущим кандидатом от первой итальянской партии зеленых.

«Наверное, это будет такой какой-то вариант. С них же станется. Может быть, и пройдет. Если был такой прецедент, то, наверное, и Меган может пройти», — заключил собеседник «360».