Байдена уличили в шпаргалках на пресс-конференции

На своей первой президентской пресс-конференции с журналистами Джо Байден использовал шпаргалки с ключевыми темами и данными о присутствующих работниках СМИ. На подсказки в руках лидера США обратили внимание журналисты Fox News.

На фотографиях, сделанных на мероприятии, видно, как Байден держит в руках карточку с надписью «Инфраструктура», где были прописаны ключевые тезисы. В одной из шпаргалок говорилось, что «Китай тратит на инфраструктуру в три раза больше, чем США».

На другой фотографии Байден сверялся с листом, на котором были показаны фотографии и новостные каналы журналистов, присутствовавших на его пресс-конференции. Рядом с некоторыми изображениями репортеров был номер, обведенный кружком.

На пресс-конференцию были допущены всего 25 журналистов. Байден ответил на ограниченное количество вопросов, прежде чем покинуть трибуну.

Байден не первый президент, который пользуется карточками с подсказками во время пресс-конференций. В 2019 году со шпаргалками попался Дональд Трамп. Тезисы, которые могли бы помочь во время ответа на вопросы, он записывал в блокнот.