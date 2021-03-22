Оговорки и спотыкание Байдена назвали угрозой безопасности США

Президент США Джо Байден несколько раз оговаривался во время выступлений и спотыкался на трапе при посадке в самолет. Такое поведение лидера страны является угрозой ее безопасности, заявил бывший советник Дональда Трампа Стивен Миллер.

«Наши противники по всему миру <…> смотрят на США и их главного представителя, президента нашей страны, который неспособен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки — и который трижды упал, поднимаясь по лестнице. Печально видеть такое», — сказал Миллер в эфире телеканала Fox News.

В числе враждебных стран экс-советник назвал Россию, Китай, Иран и Венесуэлу. По словам Миллера, его опечалило падение Байдена на трапе. Он отметил, что ему самому неоднократно приходилось подниматься по этим ступеням, и они никогда не были скользкими.

Ранее журналисты засняли на видео момент, когда Байден трижды спотыкается на трапе. В Белом доме позже заявили, что лидер страны потерял равновесие из-за сильного ветра. При этом там отметили, что Байден себя прекрасно чувствует.