Выступления по суфлеру, путаница в мыслях и проблемы со здоровьем. Почему в США лидируют политики в возрасте?

Основная борьба за кресло президента США на выборах 2020 года разворачивается между 73-летним Дональдом Трампом, 76-летним Джо Байденом и 79-летним Берни Сандерсом. Скорее всего, кто-то из них станет старейшим главой США. Американская политическая элита становится все более возрасной, что зачастую приводит к забавным и не очень ситуациям. Всему виной кризис в партиях.

Здоровье

Американские СМИ не раз затрагивали тему здоровья одного из претендентов на пост лидера США — Берни Сандерса. Осенью прошлого года политик успел перенести инфаркт миокарда. Тогда на медосмотре выяснили, что у него блокирована артерия и требуется два шунта.

Политик перенес операцию и открыт в предоставлении информации о состоянии своего здоровья. Об этом он заявил во время общенациональных теледебатов претендентов на пост президента США от демократической партии, проходящих в Лас-Вегасе (штат Невада), пишет CNBC.

При этом Сандерс в шутливой форме напомнил, что его соперник Майкл Блумберг также перенес инфаркт миокарда.

«Нас с мэром Блумбергом объединяет то, что и у него два шунта», — подчеркнул кандидат на пост президента.

Никуда без суфлера?

Джо Байден, в свою очередь, напугал своих сторонников и повеселил противников. В одном из интервью политик продемонстрировал, что ему сложно отвечать на вопросы, причем даже при помощи суфлера. Во время разговора мужчина вдруг потерял строчку и растерялся. Об этом в своем Twitter написал сын действующего президента Эрик Трамп, дополнив пост видео.

Когда кандидата на пост президента спросили, собирается ли тот заморозить депортации, то зрители услышали более чем честный ответ: «Я приостановлю депортации в первые 100 дней моего президентства. Мы депортируем только тех людей, которые совершили тяжкие преступления. Я потерял эту строчку», — заявил Байден.

Правда, по данным CNN, Байден не пользовался суфлером. Политик якобы отвечал на вопросы зрителей. Депортациями поинтересовалась некая дама, а когда Байден отвечал ей, экран, показывающий женщину, потемнел.

«Я потерял эту леди», — сказал кандидат на пост главы США по версии издания. Полное интервью можно посмотреть на сайте Telemundo, спорная часть начинается на видео в 8:45.

Однако, помимо этого случая, Байдена часто обвиняют в использовании суфлера. Правда, пожилого кандидата на пост лидера Штатов это, похоже, мало смущает.

По данным Daily Mail, действующий президент США раскритиковал оппонента за использование суфлера, однако сам Дональд Трамп также прибегал к нему во время своих выступлений.

«Трамп часто использует телесуфлер для своих громких выступлений, но он также часто отклоняется от сценария из заранее подготовленных замечаний», — заявили в издании. Как отмечает The Washington Post, 80-летняя спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси также пользовалась суфлером.

Путаница в мыслях?

Однако если использование пожилой дамой такого рода помощника никого не удивило, то ее выступление на канале ABC This Week заставило американцев задуматься. Ведущий Джордж Стефанопулос спросил политика о возможности второй попытке импичмента Трампа в ближайшие месяцы.

В ответ Пелоси произнесла случайную фразу: «Доброе утро, воскресное утро!» Затем женщина рассмеялась и продолжила разговор, избегая при этом ответа на вопрос.

Пользователи Twitter не могли не прокомментировать произошедшее. «Будто кто-то случайно нажал кнопку сброса на Пелоси посередине интервью», — пошутил один из пользователей.

Другой предположил, что так политик пыталась сменить тему, «но у нее нет той ловкости, которую она имела в молодости». Некоторые же предложили пересмотреть ролик несколько раз, чтобы отчетливее увидеть растерянное лицо журналиста.

Почему избираются политики старше 70?

«Пожилые люди, как правило, пользуются большим уважением в глазах общественности, и это верно во всем мире и в любом обществе, потому что они считаются более опытными и, следовательно, более мудрыми», — заявил в разговоре с «360» американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, к своему почтенному возрасту большинство политиков успело сделать карьеру, заработать деньги и теперь может себе позволить идти во власть. Тем более, учитывая то, что они долгие годы зарабатывали доверие людей, которые теперь за них и голосуют.

«Среди демократов не было возможности появиться молодым звездам, потому что, так понимаю, была негласная договоренность Обамы и Клинтон, что после срока Обамы кандидатом и президентом станет Хилари. Когда Хилари провалилась, <…> новые звезды так стремительно не появляются. В итоге кандидатом стал Байден», — рассказал «360» политолог Евгений Минченко.

Трамп же, по словам собеседника, фактически «осуществил рейдерский захват», предложив новую идеологию и политический стиль в условиях идеологического кризиса у республиканцев.

«Очень надеюсь, что через четыре года мы увидим более молодых кандидатов, но пока сказать, что среди молодежи есть яркие претенденты, нельзя. У демократов действительно сейчас очень серьезный кризис, потому что <…> есть старые кандидаты, которые уже не в состоянии <…> понятно, что ни Байден, ни Сандерс — через четыре года <…> им будет очень сложно. Собственно, партии попытаются вырастить нового претендента», — заключил Минченко.