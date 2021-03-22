Американцы предрекли Байдену скорый уход в отставку по здоровью

Забывчивость и неустойчивость на трапе самолета нового американского президента Джо Байдена заставили американцев задуматься о будущем его политической карьеры. Многие пользователи соцсетей считают, что он уйдет в отставку раньше срока, а его место займет нынешний вице-президент Камала Харрис, сообщило Ura.ru.

«Джо — хилый старик, который теряет сознание», — написал один из комментаторов сайта Fox News.

Некоторые пользователи считают, что Джо Байдену нужно нанять дегустаторы еды из-за возможной попытки отравления, а другие шутят, что Камала Харрис будет специально по-дружески его пугать, чтобы у президента остановилось сердце.

«Харрис также любит подкрадываться к Байдену и кричать „Буууу!“ на случай, если его сердце не выдержит, и он упадет замертво», — написал пользователь под ником Kswck в комментариях Fox News.

Ранее Джо Байден назвал вице-президента Камалу Харрис лидером страны, но поправлять себя не стал. Президент США и раньше допускал подобные оговорки. В феврале Байден выступал на встрече с общественностью в Висконсине, где сказал, что детей любит больше чем людей.

Пару дней назад президент США трижды споткнулся на трапе самолета, что сильно обеспокоило американцев. Разного рода неточности и оговорки привели к распространению слухов о недееспособности Байдена. Если 78-летний политик досрочно сложит свои полномочия, то лидером страны станет вице-президент Камала Харрис, которую он считает умнее себя.