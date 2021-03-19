Байден оговорился и назвал вице-президента лидером США

Президент США Джо Байден снова оговорился во время своего выступления. Он назвал вице-президента Камалу Харрис лидером страны, но поправляться не стал.

В ходе выступления Байден рассказывал о вакцинации американцев от коронавируса. Говоря о прививочной кампании в Аризоне, глава Вашингтона назвал Харрис президентом, сообщил телеканал Fox News.

«Когда президент Харрис и я…», — сказал Байден.

При этом он не стал исправлять свою ошибку. Президент США и раньше допускал подобные оговорки. В феврале Байден выступал на встрече с общественностью в Висконсине. Тогда он заявил, что детей любит больше чем людей.

Разного рода неточности и оговорки привели к распространению слухов о недееспособности Байдена. Если 78-летний политик досрочно сложит свои полномочия, то лидером страны станет вице-президент.

Ранее Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей», который ответит «за вмешательство» в выборы президента США. В ответ на это Путин пожелал коллеге здоровья и предложил побеседовать в прямом эфире. Но Белый дом ответил, что американский лидер слишком занят для проведения дебатов.