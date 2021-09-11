Число загадочных отравлений в Москве продолжает расти, но арбуз ели не все. Версий становится все больше

В Москве отравилась семья, проживающая на Совхозной улице — в результате погибли бабушка с внучкой. Точная причина неизвестна, но незадолго до ухудшения самочувствия все трое ели арбуз. Прошло два дня, а количество госпитализированных с похожими признаками только увеличивается. Их всех связывает улица, а некоторых — арбуз. «360» собрал последние новости по этой теме.

Арбуз из «Магнита»

Московские следователи возбудили уголовное дело после того, как бабушка с внучкой умерли. По предварительным данным, они отравились купленным в магазине «Магнит» арбузом. Эта версия возникла из-за того, что все члены семьи, кроме отца, его ели после ужина. Все они попали в больницу с отравлением. Удалось спасти только мать. По данным СМИ, девочка скончалась от полиорганной недостаточности. Но официальной информации пока нет.

Сейчас женщине проводят интенсивную терапию. По предварительным данным, у нее выявили кишечную инфекцию неясного происхождения. Однако говорить о том, что семья действительно отравилась, тем более именно арбузом, пока еще рано.

Соседи семьи назвали их достойными и порядочными людьми. Они никогда не были замечены в пьянстве, все исправно работали и дружелюбно общались с другими жильцами.

Отравленных становится все больше

Однако на этом случаи отравления на улице Совхозной не закончились. В том же самом подъезде, где жили погибшие, попали в больницу и другие соседи. В частности, был госпитализирован 11-летний мальчик из соседней квартиры. Его родственники рассказали «360», что арбуз ребенок точно не ел и вряд ли он чем-то отравился. Его тетя отметила, что он питался только домашней едой. Тем не менее его все же положили в больницу.

После газета «Известия» сообщила, что из другого дома, но все еще расположенных на улице Совхозной, госпитализировали двух женщин — 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления. Одна из них точно ела арбуз два дня назад. Но куплен он был не в «Магните», а в «Пятерочке».

Сегодня утром появилось сообщение, что еще три человека попали в больницу. Они тоже живут на Совхозной улице. Пациентами стали две несовершеннолетние девочки 12 и 17 лет и взрослый в возрасте 26 лет. Они ели арбуз, а после их рвало, было расстройство желудка. Дядя девочек сообщил журналистам, что врачи пока не комментируют состояние пострадавших, но есть предположения, что ситуация серьезная. Пока известно, что они находятся под капельницами.

Предварительные версии

Жительница одного из домов на Совхозной улице на юго-востоке Москвы предположила, что причиной серьезного отравления семьи мог стать «банановый паук». Это насекомое может быть ядовитым. Яд бананового паука воздействует на нервную систему человека. Укус может быть смертельным, если не употребить противоядие. Членистоногое заметили на прилавке с фруктами, рассказал РЕН ТВ.

При этом жители дома предположили, что люди могли отравиться химикатами, которыми травили насекомых. Они уточнили, что возле жилых домов по Совхозной улице постоянно водится очень много тараканов.

Московские следователи возбудили уголовное дело после того, как бабушка с внучкой умерли. В доме проводятся проверки, уже забрали пробы воды из подвала, приезжали также специалисты «Мосгаза». Они обследовали весь подъезд на предмет утечек. Остатки арбуза также отправляли на экспертизу.

Недавно СМИ написали, что педиатры из детской поликлиники начали обход квартир в доме на Совхозной улице. Причина их приезда не уточняется. По предварительным данным, врачи спрашивают о самочувствии детей и о том, ели ли они арбуз. Также медики берут мазки.