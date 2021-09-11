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    11 сентября 2021, 13:00

    Врачи вернулись в московский дом, где несколько человек отравились после арбуза — СМИ

    Наза Салех Захи

    Педиатры из детской поликлиники начали обход квартир в доме на Совхозной улице в Москве, где несколько человек попали в больницу после того, как съели арбуз. Пока не ясно, стал ли он причиной отравления, но двое пострадавших скончались. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

    Врачи вернулись в московский дом, где несколько человек отравились после арбуза — СМИ

    По данным канала, обход проходит во всем доме № 16 на Совхозной улице. Врачи спрашивают о самочувствии детей и о том, ели ли они арбуз. Также медики берут мазки. На что, точно не известно.

    В пятницу, 10 сентября, стало известно, что жителям этого дома стало плохо — по предварительной версии их состояние ухудшилось после того, как они съели арбуз. Речь идет о бабушке, маме и внучке. Их госпитализировали, но пожилая женщина и девочка скончались. Мама остается в больнице.

    Позже выяснилось, что еще три жильца дома оказались в больнице. Они тоже ели арбуз. Госпитализировали двух несовершеннолетних девочек 12 и 17 лет, а также взрослого человека 26 лет.

    В первой семье ягоду купили в магазине «Магнит», во втором случае арбуз приобрели в «Пятерочке». Причины и обстоятельства случившегося выясняются.