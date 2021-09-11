Педиатры из детской поликлиники начали обход квартир в доме на Совхозной улице в Москве, где несколько человек попали в больницу после того, как съели арбуз. Пока не ясно, стал ли он причиной отравления, но двое пострадавших скончались. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, обход проходит во всем доме № 16 на Совхозной улице. Врачи спрашивают о самочувствии детей и о том, ели ли они арбуз. Также медики берут мазки. На что, точно не известно.

В пятницу, 10 сентября, стало известно, что жителям этого дома стало плохо — по предварительной версии их состояние ухудшилось после того, как они съели арбуз. Речь идет о бабушке, маме и внучке. Их госпитализировали, но пожилая женщина и девочка скончались. Мама остается в больнице.

Позже выяснилось, что еще три жильца дома оказались в больнице. Они тоже ели арбуз. Госпитализировали двух несовершеннолетних девочек 12 и 17 лет, а также взрослого человека 26 лет.

В первой семье ягоду купили в магазине «Магнит», во втором случае арбуз приобрели в «Пятерочке». Причины и обстоятельства случившегося выясняются.