Родственники отравившихся после арбуза девочек рассказали об их состоянии

Родственники девочек, которые отравились после того, как поели арбуз в Москве, рассказали об их самочувствии. По их данным, пострадавшие сейчас лежат под капельницей.

Об этом сообщил Telegram-канал LIFESHOT. Мать подростков 12 и 17 лет пояснила, что ее дочерей сильно тошнило после того, как они поели арбуз. Это продолжалось четыре часа, а потом они вызвали скорую помощь.

Сама женщина также ела арбуз, после чего у нее началось расстройство желудка. Она в больнице не поехала, лечится дома. Дядя девочек добавил, что врачи пока не комментируют состояние пострадавших, но есть предположения, что ситуация серьезная.

Ранее в этом же доме в больницу попали три человека: бабушка мама и внучка. По предварительным данным, они тоже ели арбуз, но говорить о том, что отравление произошло из-за него — пока рано. Бабушка и внучка погибли. Третью пациентку удалось спасти.