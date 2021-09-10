«Арбуз мы не ели»: соседи погибшей семьи рассказали, как их ребенок в тот же день попал в больницу

В Москве в том же самом подъезде, где семья умерла после трапезы с арбузом, попали в больницу и другие соседи. Ночью там госпитализировали 11-летнего мальчика из соседней квартиры. Его родственники рассказали «360», что арбуз ребенок точно не ел и едва ли мог чем-то отравиться.

По словам тети мальчика, ребенок питался только домашней едой. Однако ночью его забрали в больницу. Светлана предполагает, что это вообще может быть не отравление, а какая-нибудь кишечная инфекция. Связи между трагедией у соседей и госпитализацией подростка родственники не видят.

«Ребенок не ел арбуз. Они вообще ничего из этого не ели, только домашнюю пищу. Я не знаю, как это может быть взаимосвязано. Связали, потому что соседние квартиры», — сказала Светлана.

По словам женщины, ночью у ее племянника началась сильная рвота. При этом похожих симптомов у других членов семьи не возникло. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его родители ждут результатов анализов. Только тогда станет понятно, сколько времени подростку предстоит провести в больнице.

«Он не был в реанимации. У него была рвота и живот болел. Температуры не было. Мама чувствует себя нормально, но она лежит вместе с ребенком», — поделилась Светлана.

В ситуации в московском подъезде разбирается прокуратура. В доме уже взяли пробы воды из подвала, теперь туда приехали сотрудники «Мосгаза». Они проверяют здание на предмет утечки.

«Отчего те соседи отравились… Я просто раньше там жила с сестрой, с родителями. Я знаю эту семью соседей. Что произошло, арбуз или не арбуз, кто что знает — я не знаю, это уже следствие будет разбираться», — отметила Светлана.

Другие соседи тоже говорят, что знать о трагедии ничего не могут. Только подтверждают, что семья была очень приличной, никто там не пил, все исправно работали и хорошо общались с другими жильцами.