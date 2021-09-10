СМИ озвучили причину смерти отравившейся арбузом в Москве 15-летней девочки

Девочка, которую вместе с мамой и бабушкой госпитализировали в Москве с подозрением на отравление арбузом, скончалась от полиорганной недостаточности. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на источник в следствии.

Причина, по которой у 15-летнего подростка возникло подобное патологическое состояние, не уточняется.

Полиорганная недостаточность характеризуется отказом двух и более систем организма. Обычно она возникает в ответ на тяжелую травму, обострившуюся хроническую патологию или гнойно-септическое заболевание.

Первая бригада скорой, указано в материале, приехала к бабушке девочки утром 9 сентября. Пожилой женщине предложили госпитализацию, однако она отказалась. Спустя три часа медиков вызвали уже для 15-летней девочки и ее мамы. В итоге все трое оказались в больнице. Пенсионерка и ребенок скончались, состояние матери врачи стабилизировали.

СК выяснил, что семья купила арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Проверку ведет прокуратура, в торговой сети начали внутреннее расследование.