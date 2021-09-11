СМИ: еще троих госпитализировали из дома в Москве, где после отравления умерли бабушка с внучкой

Еще три человека, из дома на Совхозной улице в Москве, попали в больницу с отравлением. Накануне после съеденного арбуза, купленного в этом доме, была госпитализирована семья. В последствии два человека умерли.

В этом доме находится магазин «Магнит». В нем на днях купили и съели арбуз погибшие бабушка с внучкой. Маму девочки, которая также попала в больницу, удалось спасти. Но говорить, что отравление произошло из-за арбуза пока рано. Сегодня госпитализировали двух несовершеннолетних девочек 12 и 17 лет и еще одного взрослого человека в возрасте 26 лет. Об этом написала газета «Известия».

Также в больницы были доставлены две жительницы других домов на Совхозной. Пациентками стали женщины 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления.

Известно, что одна из женщин также два дня назад приобрела арбуз, но не в «Магните», а в «Пятерочке». Она также ела ягоды, а утром в субботу у нее проявились симптомы отравления. Получается, что всего за два дня с Совхозной улицы в больницу были доставлены девять человек с признаками отравления. Пока неизвестна их причина. Арбуз, который ели погибшие, сейчас обследуют.