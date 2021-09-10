Бананового паука связали с гибелью отравившейся после арбуза семьи

В «Магните», где купила арбуз смертельно отравившаяся семья, видели «бананового паука». Членистоногое заметили на прилавке с фруктами, рассказал РЕН ТВ.

Паука обнаружила жительница соседнего дома на Совхозной улице. Женщина предположила, что он мог быть ядовитым и послужил причиной трагедии.

Яд бананового паука, по данным из открытых источников, воздействует на нервную систему человека. Его укус может быть смертелен, если вовремя не дать человеку противоядие.

Врачам не удалось спасти 15-летнюю девочку и ее 61-летнюю бабушку. За состоянием матери ребенка, которая тоже ела арбуз, наблюдают врачи.

В дом, где жила семья, прибыли эксперты. Специалисты возьмут пробы воды, продуктов, осмотрят подвал. На месте работают кинологи. Утечек сетевого газа в здании не обнаружили.

СК возбудил уголовное дело, проверку начали в прокуратуре. Торговая сеть «Магнит» заявила о внутреннем расследовании.