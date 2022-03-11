Актер из сериалов стал пропагандистом Зеленского. Он хотел переименовать Украину и обещал разбомбить Россию

В украинском медиапространстве все чаще мелькает советник офиса президента Алексей Арестович. В регулярных обращениях к жителям страны с первых дней конфликта он обещает им скорую победу. Чаще всего Арестовича представляют военным, психологом и стратегом, однако по факту он является обычным актером.

Пустые обещания

На страницах украинцев в соцсетях все чаще появляются обращения к народу Алексея Арестовича, внештатного советника главы офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны. Хотя Арестович мало известен россиянам, часть творческого пути этого человека связана именно с РФ.

На протяжении нескольких лет он выступает экспертом в украинских СМИ. Помимо военной аналитики, он предлагал сменить название государства на «Русь-Украина», поскольку Россия, по его мнению, с натяжкой может претендовать на древнее наследие, а русский язык для украинцев второй исторический.

Еще ранее Алексей Арестович жаловался на недостаточную военную помощь США, критиковал курс Украины на построение нового демократического государства, назвал действия Украины в Донбассе «курортом для мальчиков». При этом он регулярно предсказывал крах России от рук украинцев.

«Одной рукой, попивая кофе, мы уничтожим всю российскую авиацию», — заявлял он.

Актер, разведчик или аферист

Алексей Арестович родился в грузинском городе Дедоплис-Цкаро, окончил школу в Киеве, там же поступил на биологический факультет и начал играть в театре-студии. Потом бросил вуз, поступил в Одесский институт сухопутных войск и выучился на военного переводчика, служил в Главном управлении разведки в чине майора, а после увольнения поступил в авторскую школу «Человек среди людей» российского психолога Авессалома Подводного.

До определенного времени все факты из биографии советника офиса президента были известны только от него самого. Украинские журналисты пробовали проверять данные в указанных выше вузах, но так и не нашли никаких сведений о студенте с фамилией Арестович. Главк разведки также не подтвердил, что у них был такой переводчик.

На сайте kino-teatr.ru Алексей Арестович значится как актер, в арсенале которого содержится 14 работ в 14 проектах. На его счету — роли в эпизодах «Возвращения Мухтара» и второго сезона сериала НТВ «Брат за брата», а также в украинских проектах. Последний фильм с участием Арестовича под названием «Не бойся, я рядом» вышел в 2012 году. Там он сыграл мужчину, который переодевается в блондинку Люсеньку.

Агитатор с тыла

После того как в 2010 году Арестович окончил школу Подводного, он основал компанию по производству фильмов Aegis Artist Group, изучил теологию в Институте религиозных наук святого Фомы Аквинского и начал мелькать на телеканалах. Сначала он выступал как ведущий и семейный психолог в шоу «Научите нас жить» на украинском телеканале ICTV, а потом заявил о себе как о блогере, военспеце и политологе.

Постепенно Арестович связал жизнь с политикой. После вступления в парию «Братство» он начал делать имя на различных конференциях, организовал гражданскую инициативу «Геть усих» («Прочь всех»). Дослужился до зама главы Приморской районной администрации Одесского горсовета, однако через три месяца покинул должность по собственному желанию.

По данным украинского сайта Ddsnews.ua, Алексей Арестович рассказал о любимом приеме усовершенствования актерского мастерства. По его словам, человеку нужно выбрать профессию, в которой он ничего не понимает, потратить два дня на ее изучение, а затем — трудоустроиться в этой сфере.

С течением времени Арестович все чаще стал появляться в эфирах каналов в качестве военного эксперта. Он давал различные заключения и прогнозы. По его словам, на протяжении года он воевал в зоне боевых действий около Краматорска, был разведчиком и провел 33 боевых выхода за линию фронта.

Осенью 2020 года Леонид Кравчук назначил Алексея Арестовича советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины. Чуть позже его назначили внештатным советником в офисе президента.

Сегодня он комментирует спецоперацию на Украине, а также распространяет в СМИ истории в духе разбомбленного роддома в Мариуполе. Вскоре после этого события выяснилось, что это ЧП было постановочным, а здание больницы было занято украинскими военными.