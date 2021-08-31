Советник Зеленского Арестович рассказал о планах переименовать Украину

Украину необходимо переименовать в Русь-Украину. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

По словам Арестовича, у России нужно отобрать бренд «русских». Он добавил, что войну должны называть правильно — русско-российской.

«Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь — это мы — <…> русы, русины. Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — сказал советник в интервью журналисту Роману Цимбалюку на YouTube.

Арестович отметил, что Украина и является Русью, а Россия на это наследие может претендовать только с натяжкой.

Ранее советник главы офиса Зеленского объяснил, почему Украина до сих пор не закрыла границу с Россией. Он подчеркнул, что Киеву невыгодно разрывать торговые отношения. При этом добавил, что Украина идет в сторону снижения зависимости от России, которая теперь находится на пятом месте среди партнеров страны.