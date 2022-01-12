Советник президента Украины Арестович пожаловался на недостаток военной помощи от США

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что США оказывает стране недостаточную военную помощь. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на UkrLife.

По его мнению, США не хочет защищать Украину от России.

«Если бы они хотели гарантированно сделать так, чтобы Россия не вторглась на Украину, они могли бы осуществить программу военной помощи», — считает Арестович.

Он добавил, что в США есть внутренние проблемы, которые для них приоритетнее.