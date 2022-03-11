Положение безвыходное. Украинские националисты от бессилия создали фейк о роддоме в Мариуполе

Фейковая история с якобы обстрелом больницы в Мариуполе показала слабость украинских националистов. Если бы у них все шло хорошо, им было бы некогда заниматься постановочными видео. Такое заявление в эфире «360» сделал политолог Александр Перенджиев.

«Что касается Мариуполя, это фейк. Это отражение того, что сами националисты находятся там в безвыходном положении. Сдаваться они не собираются, но навредить определенным образом могут: через информационное пространство, через информационный скандал. Этот фейк я связываю с захватом больницы, роддома в Буденовске. Я думаю, азовским журналистам навеяло этот сюжет из прошлого российской истории. Они решили сосредоточиться на роддоме», — сказал эксперт.

Он отметил, что кадры были постановочными. По его мнению, если бы по роддому действительно были бы нанесены удары, то украинская сторона могла бы показать убитых и поврежденное оборудование.

«Но мы знаем, что в этом роддоме никого не было», — подчеркнул Перенджиев.

Он напомнил, что на этих кадрах позже узнали известных блогеров или артистов. К примеру, участники проекта «Война с фейками» узнали в якобы пострадавшей женщине бьюти-блогера и модель Марианну. По данным авторов проекта, видео — фейк, а девушку снимал профессиональный фотограф.

«Если бы у них было все хорошо, то им некогда было бы заниматься этими фейками», — заключил политолог.

Ранее в Сети появились кадры, где женщин эвакуировали из роддома в Мариуполе. Якобы эту больницу обстреливали российские военные. Минобороны РФ заявило, что российская авиация не выполняла никаких задач по поражению наземных целей в районе Мариуполя. В ведомстве добавили, что показанное здание нацбатальон «Азов»* переоборудовал в опорный пункт.

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.