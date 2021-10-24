Украинский политик предсказал «конец России»

В случае любого масштабного нападения на Украину Россию и российскую армию ждет конец. Это абсолютно проигрышный вариант, в Москве это прекрасно понимают. Поэтому Россия блефует, когда «пугает вторжением, расширением, намекает на угрозы».

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его словам, Москва безуспешно пытается подвинуть Киев в сторону «своих хотелок».

«Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут», — подчеркнул Арестович.

По словам советника, лучшим путем решения проблемы являются минский и нормандский форматы. Нужно договариваться.

Высокие тарифы на топливо и проблемы в борьбе с пандемией коронавируса доведут Украину до гибели. Как заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, Киев ведет войну с собственным народом.