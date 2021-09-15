Советник главы офиса Зеленского объяснился за фразу о «курорте для мальчиков» в Донбассе

Советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу напомнили фразу из его интервью 2017 года, когда он назвал военную операцию властей Киева в Донбассе «курортом для мальчиков». Отрывок начал расходиться по социальным сетям на этой неделе. На своей странице в Facebook Арестович опубликовал объяснение своих слов.

Чиновник напомнил, что во время интервью не занимал никаких постов, а с журналистом беседовал после очередной поездки в зону «антитеррористической операции» (АТО). Сотрудник СМИ задал вопрос, как относиться к появлению месседжей о том, что «наши парни гибнут зря», «мы все должны ходить в трауре» и подобных.

«На правах человека, который сам проводил в АТО много времени, я высказался достаточно эмоционально. Сегодня, конечно, я бы сформулировал иначе, намного более строго. Тогда же я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешен тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать», — написал Арестович.

На отрывок из интервью чиновника 2017 года отреагировал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он призвал Зеленского «послать подальше» советника главы офиса за такие фантазии. Само видео бывший силовик назвал «редкой мерзостью» и подчеркнул, что подобные заявления ставят весь офис президента страны в невыгодное положение.

«Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий — соберите пальцы в знамение — перекрестите болезного — потом себя — и пошлите этого персонажа подальше. Не подставляйте страну и президента!» — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Алексей Арестович уже попадал в сводки новостей со странными предложениями. Так, он выступил за то, чтобы переименовать Украину в Русь. По его словам, это позволит отобрать этот бренд у россиян.