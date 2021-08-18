Советник Зеленского счел бессмысленным построение демократии на Украине

После краха США в Афганистане борьба за построение на Украине демократии бессмысленна, считает советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович. Свое мнение он выразил на странице в Facebook.

События в Афганистане, по словам украинского политика, продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, «победившей» и «остановившей историю» в 1991 году.

Теперь, по мнению Арестовича, США пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, из-за которых были потрачены сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней.

«Спустя 30 лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы», — отметил политик.

Советник украинского лидера считает, что это доказывает то, что «идеалы выше интеллекта», и при этом они могут «застилать глаза даже самым высокоразвитым типам и институциям».

«В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине „нового, демократического государства“ смысла не имеет», — заключил Арестович.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из страны американских войск. Боевики радикального движения «Талибан»* 15 августа вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Занимавший должность президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну еще до прихода боевиков. Где он находится сейчас, неизвестно. За ним последовали чиновники и военные.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой государства. Он заявил, что связывается с мировыми лидерами для получения поддержки.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.