Социальная сеть Instagram официально заблокирована в России. Об этом сообщил сервис GlobalСheck, который занимается мониторингом блокировок различных ресурсов.

Источник фото: GlobalСheck

Роскомнадзор постановил заблокировать Instagram в России с 00:00 14 марта. Такое решение было принято после обращения Генеральной прокуратуры РФ, которая пришла к выводу, что соцсеть позволила распространение материалов, призывающих к совершению насильственных действий в отношении российских граждан, включая военнослужащих.

Ранее руководство компании Meta решило временно изменить редакционную политику и разрешить пользователям некоторых стран публиковать «посты гнева» с призывам к насилию над российскими военнослужащими, а также пожелания смерти главам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Позже в Meta подтвердили данную информацию, уточнив, что призывы к насилию не будут допускаться в адрес простых россиян.

Ранее сообщалось, что Instagram стал недоступен для жителей Дальнего Востока, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.