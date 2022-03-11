Роскомнадзор назвал сроки полной блокировки Instagram

Процедура введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ завершится в 00:00 14 марта. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Ведомство дает пользователям время перенести свои фото- и видеоархивы в другие социальные сети.

«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роскомнадзор заявил об ограничении доступа к Instagram в связи с соответствующими требованиями Генеральной прокуратуры РФ. Как заявил регулятор, сеть позволила распространение материалов, призывающих к совершению насильственных действий в отношении российских граждан, включая военнослужащих.

Перед этим агентство Reuters сообщило о том, что компания Meta, которой принадлежат соцсети Instagram и Facebook, а также мессенджер WhatsApp, временно меняет правила пользования и разрешает призывы к расправе над российскими военнослужащими в контексте спецоперации по демилитаризации Украины, а также пожелания смерти в отношении глав РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Позднее в Meta подтвердили временное разрешение «постов ненависти», подчеркнув при этом, что в отношении простых жителей РФ подобные высказывания запрещены.