Instagram перестал работать для жителей Екатеринбурга

В Екатеринбурге началась блокировка социальной сети Instagram — там уже наступило 14 марта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вечером 13 марта при входе в социальную сеть стали возникать трудности с обновлением ленты и загрузкой Stories, а после полуночи (22:00 по московскому времени) 14 марта прекратилась загрузка всех изображений. При попытке просмотра личной активности или захода в раздел «Поиск» возникают надписи: «К сожалению, произошла ошибка. Повторите попытку» и «Отсутствует подключение к интернету». Кроме того, отсутствует возможность просматривать видео Reels.

Ранее стало известно, что компания Metа, которой принадлежат социальные сети Instagram, Facebook и мессенджер WhatsApp, объявила об изменении редакционной политики. В результате у для жителей некоторых стран появилась возможность размещать на своих страницах тексты с призывами к насилию над российскими солдатами в рамках спецоперации. Также пользователям разрешили публиковать пожелания смерти главам российского и белорусского государств Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Следственный комитет РФ обратился в Роскомнадзор с призывом блокировать сеть. Это произойдет в полночь 14 марта.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководство Meta за возможность размещать в соцсетях призывы к насилию в отношении россиян.