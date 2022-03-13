Instagram начали блокировать в Москве и Петербурге

Блокировка социальной сети Instagram началась в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сервис GlobalCheck.

Некоторые пользователи двух городов жалуются, что у них возникли проблемы с получением доступа к приложению. При этом у других пользователей сеть все еще работает.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Instagram будет заблокирована в полночь 14 марта. Соответствующее решение в ведомстве приняли после обращения Следственного комитета РФ, который пришел к выводу, что платформа позволила себе распространение материалов, призывающих к совершению насильственных действий в отношении россиян, включая военнослужащих.

Скандал вокруг компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, разгорелся после того, как руководство приняло решение временно разрешить пользователям из ряда стран публиковать «посты ненависти». Речь идет о призывах к насилию над российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации, а также пожеланиях смерти в адрес глав России и Белоруссии.