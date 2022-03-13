Instagram стал недоступен для жителей Дальнего Востока

Блокировка социальной сети Instagram началась на Дальнем Востоке. Местные пользователи сообщили о проблемах с доступом к контенту.

По имеющимся данным, у пользователей на Дальнем Востоке стали возникать трудности с загрузкой Stories и обновлением контента.

Ранее сообщалось, что блокировка сети Instagram в России начнется в полночь 14 марта. Такое решение было принято Роскомнадзором после обращения Следственного комитета РФ. Регулятор посчитал, что платформа позволила себе распространение материалов, призывающих к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих ВС.

После того как стало известно о блокировке Instagram в связи с изменениями ее редакционной политики, российские чиновники и главы регионов массово объявили об уходе из сети.

Скандал разгорелся в связи с тем, что компания Meta Platforms, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, разрешила публиковать призывы к насилию против представителей Вооруженных сил Российской Федерации.