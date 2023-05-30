Технологии 30 мая 2023, 08:52 Москву атаковали новыми неуязвимыми для подавителей сигнала беспилотниками Глава ЦРТТ Рогозин: Москву атаковали ранее неизвестными беспилотниками самолетного типа РИА «Новости»

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Для атаки на Москву 30 мая использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа, не подверженные действию радиоэлектронных подавителей. Такими же ударили по Краснодару, заявил в своем Telegram-канале директор АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.

«Использованы ранее не известные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой „утка“. <…> Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны», — написал он.

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Размах крыла дронов с двигателем внутреннего сгорания, по словам Алексея Рогозина, составлял свыше четырех метров, дальность полета — от 400 до тысячи километров. Стоимость одного БПЛА варьировалась от 30 до 200 тысяч долларов (от 2,4 до 16,2 миллиона рублей).

Алексей Рогозин заявил, что аппараты этого типа использовали для атаки на Краснодар. Он предупредил, что единственно эффективный способ борьбы с ними — сбивать.

Утром 26 мая два беспилотника рухнули в столице Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что критическая инфраструктура не пострадала.