Важное 30 мая 2023, 07:10 Беспилотник влетел в квартиру дома в Москве на Ленинском проспекте

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Источник «360» сообщил об еще одном беспилотнике в Москве, на Ленинском проспекте. Telegram-канал Readovka написал, что летательный аппарат влетел в квартиру дома, территорию оцепили.

По данным собеседника канала, летательный аппарат заметили возле дома № 92к1.

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Хозяева квартиры, в гостиную которой залетел БПЛА, рассказали Readovka, что это произошло около 04:20. Комната оказалась разрушена, часть беспилотника по-прежнему лежит на асфальте. В 06:00 охрана разбудила остальных жильцов и сообщила о произошедшем. Очевидцы добавили, что взрыва не было, но произошел «месторазлив керосина», из-за которого людей организованно эвакуировали.

Источник «360» рассказал, что на место вызвали сотрудников ФСБ.

Ранее стало известно, что беспилотник также врезался в окно квартиры многоэтажки на улице Профсоюзной. Хозяйка была дома и эвакуировалась самостоятельно, медицинская помощь ей не потребовалась. Очевидцы сообщили, что сработала система ПВО.