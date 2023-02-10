Происшествия 10 февраля 2023, 12:49 ВСУ вновь обстреляли Брянскую область Власти Брянской области сообщили о минометном обстреле Суземского района со стороны ВСУ

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Украинские боевики произвели минометный обстрел Суземского района Брянской области, никто не пострадал. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Он уточнил, что в результате оказались повреждены два дома. На месте работают оперативные службы. После окончания оперативных мероприятий комиссия оценит ущерб.

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Двумя часами ранее власти региона также сообщили об атаке ВСУ, которую удалось отразить средствами противовоздушной обороны. Над Брянским районом сбили беспилотник. В ночь на 9 февраля в небе над Стародубским муниципальным округом уничтожили девять украинских беспилотников (по данным СМИ, целью ВСУ была инфраструктура нефтепровода «Дружба»), а наутро перехватили еще один в Брянском районе. Осколки летательного аппарата упали на строящийся дом. К счастью, вновь обошлось без пострадавших.

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Приграничные районы регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины. Накануне под массированным обстрелом оказалось село Муром Белгородской области.