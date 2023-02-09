Важное 09 февраля 2023, 09:18 Осколки украинского БПЛА упали на строящийся дом в Брянской области

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Осколки сбитого в Брянской области украинского БПЛА упали на строящийся дом. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«По уточненным данным, в результате отраженной атаки в Брянском районе осколки БПЛА упали на строящийся дом», — рассказал он.

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По его словам, сотрудники оперативных служб уже провели необходимые работы по ликвидации последствий.

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Также Богомаз сообщил, что представители специальной комиссии оценит масштаб повреждений дома. Глава Брянской области отметил, что владельцу домовладения возместят ущерб, полученных от падения обломков украинского БПЛА на его стройку.

Беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью утром 9 февраля. По словам Богомаза, по БПЛА ударили из систем ПВО. Пролет вражеского беспилотника над регионом губернатор назвал очередной атакой со стороны ВСУ. Также Богомаз поблагодарил местных военнослужащих за отражение нападения украинской армии.