Важное 10 февраля 2023, 10:23 Власти Брянской области сообщили об отражении атаки ВСУ с помощью системы ПВО Губернатор Богомаз сообщил об отражении атаки ВСУ с помощью системы ПВО

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России отразили очередную атаку украинских сил в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА», — написал он.

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По его словам, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

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Накануне девять беспилотников ВСУ сбили над регионом. Губернатор заявил, что это удалось сделать благодаря системам ПВО. Богомаз уточнил, что осколки дрона упали на строящийся жилой дом. Специалисты уже ликвидировали последствия случившегося.

Военные Украины регулярно обстреливают приграничные регионы России. Также атаки ведутся на Курскую, Белгородскую области. Ранее на этой неделе обломки ракеты от украинского ПТРК «Корсар» упали в Суджанском районе Курской области.