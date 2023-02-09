Важное 09 февраля 2023, 08:14 Беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью Власти региона: беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью

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Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что никто не пострадал и разрушений нет.

«Системами противовоздушной обороны ВС России отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА», — говорится в сообщении.

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Другую атаку украинских боевиков в регионе отразили этой ночью. Над Стародубским муниципальным округом сбили девять беспилотных летательных аппаратов. На месте работали оперативные службы. Пострадавших и разрушений также не было.

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Около недели назад желтый (высокий) уровень террористической опасности в граничащей с Украиной Брянской области продлили до особого распоряжения. Раньше этот режим по закону можно было установить не более чем на 15 суток, и его постоянно продлевали, однако январские изменения, внесенные президентом Владимиром Путиным, позволили регионам вводить уровень террористической опасности бессрочно и отменять специальным распоряжением.