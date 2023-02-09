Происшествия 09 февраля 2023, 13:01 Целью налета украинских беспилотников на Брянскую область стал нефтепровод «Дружба» Mash: ВСУ атаковали беспилотниками нефтепровод «Дружба» в Брянской области

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Ночью 9 февраля в Брянской области сбили группу боевых беспилотников. Вооруженные силы Украины попытались ударить по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», рассказал Telegram-канал Mash.

Дроны заметили ночью, они летели на малой высоте. Аппараты сбили при помощи зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Журналисты выяснили, что боевики целились в линейно-диспетчерскую станцию у села Найтоповичи. Беспилотники уничтожили в нескольких километрах от инфраструктуры нефтепровода «Дружба», обломки разлетелись по лесу.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал 9 февраля о двух атаках беспилотными летательными аппаратами. Ночью система противовоздушной обороны сбила девять дронов в районе Стародубского муниципального округа, утром еще один. Обломки упали на строящийся дом. Никто не пострадал. Комиссия оценит ущерб и возместит его владельцу хозяйства.

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Украинские военные, по подсчетам Mash, обстреляли инфраструктуру нефтепровода «Дружба» в Европу как минимум в третий раз. В начале февраля компания «Транснефть» подтвердила, что на территории нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» упал снаряд. Это не повлияло на работу нефтепровода — станцию запускают редко, при пиковых нагрузках. В последний раз ее включали на несколько часов в 2022 году.