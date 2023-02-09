Происшествия 09 февраля 2023, 06:29 Девять украинских беспилотников сбили над Брянской областью Губернатор Брянской области Богомаз: ПВО сбила над Стародубским округом 9 беспилотников

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В небе над территорией Стародубского муниципального округа заметили девять украинских беспилотников. Их уничтожила система противовоздушной обороны, рассказал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Атака со стороны Украины произошла ночью. Девять беспилотных летательных аппаратов заметили на юге Брянской области. По словам губернатора, система ПВО отразила удар, сбив их все.

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«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

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С начала февраля Вооруженные силы Украины несколько раз обстреливали приграничные регионы России. В Курской области пострадало село Горналь Суджанского района, в Белгородской перехватили две ракеты над Валуйским городским округом. В Борисовском районе Белгородской области после удара загорелось гражданское предприятие, а в Брянской области одна ракета «Точка-У» приземлилась у нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» нефтепровода «Дружба».