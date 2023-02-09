Важное 09 февраля 2023, 11:22 ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области Власти Белгородской области: ВСУ обстреляли село Муром

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Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел. По предварительным, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть повреждения возле дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением», — пояснил он.

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На месте работают оперативные службы. Кроме того, продолжается подомовой обход территории.

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Граничащие с Украиной российские районы регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. Сегодня о двух атаках со стороны Украины сообщили в Брянской области. Ночью над Стародубским муниципальным округом заметили девять беспилотников. Система противовоздушной обороны справилась с каждым из них. Никто не пострадал.

Утром силы ПВО сбили еще один беспилотный летательный аппарат, уже над Брянским районом. Пострадавших также не было, но позже выяснилось, что осколки беспилотника упали на строящийся дом. Масштаб повреждений оценит специальная комиссия.