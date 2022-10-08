Крым не останется без еды и горючего | 360°

Спецоперация 08 октября 2022, 09:48 Поделиться Telegram

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Viber Крым не останется без еды и горючего Советник главы Крыма Крючков заявил, что в регионе хватает еды и горючего vk.com

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Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что в регионе работает паром, а также достаточно топлива и продовольствия. Об этом он написал в своем Telegram-канале

«Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», — говорится в сообщении.

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Крючков отметил, что информации о пострадавших во время пожара на Крымском мосту нет. Зато возникло большое количество «вражеских фейков и вбросов», добавил он и попросил читать только официальную информацию.

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Движение по Крымскому мосту было остановлено утром 8 октября. Предположительной причиной стала горящая цистерна с топливом.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что поврежденный огнем участок моста над Керченским проливом оперативно отремонтируют. Он пояснил, что повреждения небольшие.

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