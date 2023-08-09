Эксклюзив 09 августа 2023, 12:45 Спасатели, полиция и скорая. Последствия взрыва в Сергиевом Посаде попали на видео «360»: появилось видео с территории завода в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв

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На территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде взорвался склад пиротехники. Пострадали 35 человек, помощь им оказывают медики. В распоряжении «360» оказалось видео с территории завода.

На месте происшествия продолжают работать спецслужбы — спасатели, полиция, скорая. Выехали подмосковные следователи и криминалисты.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ, а также ближайшего детского сада эвакуировали. В нескольких домах ударной волной выбило стекла.

«Также частично поврежден спорткомплекс „Луч“ — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», — написал губернатор.

По вопросам, связанным со взрывом на территории Загорского оптико-механического завода, жители смогут обратиться на горячую линию.

Ранее взрыв в Сергиевом Посаде попал на видео. Сначала предполагалось, что по заводу мог ударить беспилотник. Однако, по предварительной версии, причиной происшествия все же стал человеческий фактор.