09 августа 2023, 12:45
Спасатели, полиция и скорая. Последствия взрыва в Сергиевом Посаде попали на видео
«360»: появилось видео с территории завода в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв
На территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде взорвался склад пиротехники. Пострадали 35 человек, помощь им оказывают медики. В распоряжении «360» оказалось видео с территории завода.
На месте происшествия продолжают работать спецслужбы — спасатели, полиция, скорая. Выехали подмосковные следователи и криминалисты.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ, а также ближайшего детского сада эвакуировали. В нескольких домах ударной волной выбило стекла.
«Также частично поврежден спорткомплекс „Луч“ — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», — написал губернатор.
По вопросам, связанным со взрывом на территории Загорского оптико-механического завода, жители смогут обратиться на горячую линию.
Ранее взрыв в Сергиевом Посаде попал на видео. Сначала предполагалось, что по заводу мог ударить беспилотник. Однако, по предварительной версии, причиной происшествия все же стал человеческий фактор.
Взрывы
Взрыв в Сергиевом Посаде
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