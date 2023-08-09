Важное 09 августа 2023, 11:32 Горячую линию запустили после взрыва в Сергиевом Посаде Глава Сергиево-Посадского округа Акулов объявил о запуске горячей линии после взрыва Глава Сергиево-Посадского городского округа / Telegram

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По вопросам, связанным со взрывом на территории Загорского оптико-механического завода, жители смогут обратиться на горячую линию. Об этом объявил в своем Telegram-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

«На территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв. Я прошу вас сохранять спокойствие», — подтвердил он.

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Информацию можно получить на горячей линии по телефонам: +7(49654)57755, +7(49654)08836, +7(49655)15100, +7(915)135-1510.

Взрыв произошел днем 9 августа около заводской котельной. Рабочих эвакуировали, на место съехались экстренные службы, в том числе скорая помощь. Собеседник ТАСС опроверг версию об атаке дронами.

Очевидцы рассказали, что взрывная волна не только выбила окна в некоторых домах Сергиева Посада рядом с заводом, но и повредила потолок из пенокартона.