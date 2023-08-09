09 августа 2023, 11:45
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 16
ТАСС: число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 16
Число пострадавших при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде выросло до 16. Об этом написал ТАСС Telegram-канале.
«Количество пострадавших увеличилось до 16 человек. Им оказывают медицинскую помощь», — сообщили агентству.
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По предварительным данным, причиной происшествия стал человеческий фактор. Взрыв произошел в ангаре с пиротехникой. Людей эвакуировали.
Ранее последствия взрыва в Сергиевом Посаде попали на видео. В соседних зданиях выбило стекла, обрушились потолки. Спасатели начали поиск людей под завалами.
Один из очевидцев рассказал «360», что у него и нескольких его знакомых повреждены автомобили. Как выразился мужчина, они «всмятку». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что прибудет на место в ближайшее время.
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Взрыв в Сергиевом Посаде
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