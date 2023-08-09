Важное 09 августа 2023, 12:32 Число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 35 Глава Сергиева Посада Акулов: в результате взрыва пострадали 35 человек Телеканал «360»

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В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 35 человек, написал в своем Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Акулов. По его словам, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Акулов уточнил, что взрыв произошел в 10:40 на предприятии «Пироросс», которое находится на территории Загорского оптико-механического завода. Специалисты устанавливают причины ЧП.

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«Информацию о пострадавших уточняем, точно известно о 35, четверо из них в тяжелом состоянии. На месте своевременно оказывается медицинская помощь, работают аварийно-спасательные службы», — написал глава городского округа.

Он добавил, что представители управляющих компаний обходят поврежденные многоквартирные дома и фиксируют повреждения.

Сообщить о выбитых окнах можно по телефонам горячей линии: 84965457755, 84965408836, 84965515100, 89151351510.

Сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия. Спасатели разбирают завалы и тушат пламя. В результате взрыва серьезные повреждения получили здания, а также несколько автомобилей.