Происшествия 09 августа 2023, 12:21 Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники — МЧС МЧС подтвердило, что в Сергиевом Посаде на территории завода взорвался склад пиротехники Соцсети

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На территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде взорвался склад пиротехники. Площадь пожара с несколькими очагами достигла 50 квадратных метров, сообщило МЧС России.

«В Сергиевом Посаде в пострадавшем ангаре с пиротехникой проводится тушение очагов пожара на площади 50 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

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За медицинской помощью обратились 25 человек, из них госпитализировали двоих.

Днем 9 августа в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Ударная волна повредила окна близлежащих домов, помещения офисов и швейный цех. Один из очевидцев заявил, что его машину помяло. Масштабы разрушений показал на видео с завода «360».

На место ЧП выехали экстренные службы, следователи и криминалисты СКР. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев тоже отправился в Сергиев Посад, сообщили «Известия». Администрация округа открыла горячую линию.