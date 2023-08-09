Происшествия 09 августа 2023, 12:09 Подмосковные следователи и криминалисты выехали к месту взрыва в Сергиевом Посаде СК РФ: следователи и криминалисты Подмосковья выехали к месту взрыва в Сергиевом Посаде Телеканал «360»

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Подмосковные следователи и криминалисты выехали на место взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

«Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области выехали на место происшествия в Сергиев Посад», — передали в ведомстве.

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Взрыв прогремел, предположительно, в ангаре с пиротехникой на территории Загорского завода. В здании вспыхнул пожар, людей начали эвакуировать.

Момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на видео с уличной камеры наблюдения, установленной возле одного из подъездов. На месте работают оперативные службы. Спасатели начали поиск людей под завалами.

Пострадали 16 человек, однако, по данным некоторых СМИ, их число выросло до 25. У многих осколочно-взрывные травмы, писала Baza.

Один из очевидцев в беседе с «360» рассказал, что у него повреждена машина.